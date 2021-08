"Liberi di scegliere": Salute Attiva conclude il ciclo di conferenze al Parco Ausa

"Liberi di scegliere": Salute Attiva conclude il ciclo di conferenze al Parco Ausa.

Ieri sera al Parco Ausa di Dogana ultima serata del ciclo di conferenze dal titolo “Liberi di scegliere”, organizzato dall'associazione Salute Attiva. Sul palco, insieme al Presidente Carlo Boffa, un gruppo di cittadine che proprio per libera scelta hanno detto no alla vaccinazione anti Covid.

Ricordata nell'occasione la raccolta firme avviata e andata a buon fine per il ricorso al Decreto Legge 107/2021, che fissa per il personale sanitario l’obbligo di vaccinarsi. L'associazione – è stato ribadito - intende dare il proprio contributo alla società civile affinché ci sia una presa di consapevolezza che la salute passa anche attraverso la detenzione di diritti umani inalienabili come la libertà di scelta sul proprio corpo, proprietà intoccabile dell’individuo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: