OLIMPIADI "Liberi di sognare": i Capitani Reggenti consegnano la bandiera alla delegazione di Parigi 2024 Cinque gli atleti biancoazzurri: Alessandra Perilli, Myles Amine Mularoni, Giorgia Cesarini e i due alfieri Alessandra Gasparelli e Loris Bianchi

La solennità dell'Udienza Pubblica dei Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni per la consegna della bandiera biancoazzurra alla delegazione sammarinese che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, in programma dal 26 luglio all'11 Agosto.

Cinque gli atleti del Titano in competizione e i due portabandiera saranno la velocista Alessandra Gasparelli, 19 anni, in gara nei 100m piani e il nuotatore Loris Bianchi, 22 anni, nei 400 metri stile libero. Per entrambi è la prima olimpiade così come per Giorgia Cesarini, 21 anni che gareggerà nel tiro con l'arco. Alessandra Perilli, 36 anni, è invece alla quarta partecipazione olimpica nel tiro a volo e può vantare ben due medaglie a cinque cerchi, con l'argento nel “mixed team” e il bronzo nel trap conquistati a Tokio. Ci sarà anche l'altro medagliato di Tokio, Myles Amine Mularoni, in competizione nella lotta libera, che – causa tilt informatico che ha interessato mezzo mondo – non è riuscito oggi ad arrivare in tempo per l'udienza, col volo proveniente dagli Stati Uniti, dove vive.

Alla cerimonia inaugurale, saranno presenti anche i Capitani Reggenti che in udienza hanno auspicato la “tregua olimpica” nei conflitti in corso e la pace. Saranno accompagnati dal Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e dal Segretario di Stato allo Sport designato Rossano Fabbri, mentre ad introdurre l'udienza è stato il Segretario allo Sport, in carica fino a lunedì prossimo, giorno del giuramento del nuovo Governo, Teodoro Lonfernini. Lo slogan scelto dal Comitato Olimpico per Parigi 2024 è “Liberi di sognare”.

