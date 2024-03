INFORMAZIONE Libertà di stampa e democrazia: la conferenza della Sums femminile

La stampa è da sempre il mezzo che permette ai cittadini di conoscere il mondo. Ma affinché l'informazione sia indipendente, puntuale e credibile, le testate devono essere libere da limiti e censure. La domanda a cui cerca di rispondere nella conferenza organizzata dalla Sums femminile e aperta a tutti è dunque la seguente: è la democrazia a garantire la libertà d'informazione o viceversa? "Sono entrambi concetti imprescindibili per il funzionamento di un Paese - risponde Roberto Chiesa, relatore del convegno e presidente della Consulta per l'Informazione -. La democrazia è la base per una stampa libera e la stampa libera garantisce la democrazia".

A San Marino si avvicinano le elezioni e, come in tutte le campagne elettorali, si conferma ancora una volta l'importanza di una stampa libera. La situazione di altri Paesi non democratici diventa invece un monito ed evidenzia la necessità di continuare a difendere e garantire l'indipendenza dell'informazione.

"In Europa ci sono due guerre, quindi c'è chi sta peggio di noi, ma non per questo dobbiamo dare i nostri valori per scontati - conclude Chiesa - e dobbiamo difendere la libertà di stampa, conquistarla dove non c'è e soprattutto non farci mancare momenti di confronto come questi".

Nel video l'intervista a Roberto Chiesa, presidente della Consulta per l'Informazione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: