Libertà di stampa e formazione: Consulta e USGI firmano protocollo d'Intesa

Nel video le interviste al Presidente dell'Usgi, Alberto Chezzi e al Presidente della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa

In un percorso comune, l'accordo mira a valorizzare la professionalità nell'esercizio del mestiere del giornalista, per una informazione sempre più seria e qualificata in territorio, attraverso la formazione. Nel concreto, calendarizzati appuntamenti – il primo, il 23 aprile su violenza di genere e minacce ai giornalisti - in un percorso di collaborazione tra USGI e Consulta che esiste da tempo. Patrimonio di esperienza consolidata da USGI che la Consulta accoglie, in ruoli non sovrapponibili, ma da rendere opportunità reciproca.

Leggi il comunicato congiunto di Consulta per l'Informazione e USGI