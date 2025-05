GIORNATA MONDIALE Libertà di stampa, Pedini Amati: “Anima stessa della democrazia” E' compito delle istituzioni - dice Pedini Amati - "sostenere il lavoro di chi si dedica alla ricerca dei fatti e della verità con coraggio e responsabilità"

Libertà di stampa, Pedini Amati: “Anima stessa della democrazia”.

Nella giornata che celebra la libertà di stampa, il Segretario con delega all'Informazione, Federico Pedini Amati, parla della libertà di stampa come “anima stessa della democrazia”, non solo un principio o una conquista storica. “Dove la voce dei giornalisti viene soffocata, la verità rischia di essere oscurata – scrive – riconoscendo nel giornalismo un “presidio essenziale di legalità, coscienza critica e partecipazione civica”. In un'epoca segnata da mutamenti tecnologici e dalla minaccia della disinformazione individua il compito delle istituzioni: “sostenere il lavoro di chi si dedica alla ricerca dei fatti e della verità con coraggio e responsabilità”. Il giornalismo esercitato con indipendenza e integrità "non solo informa – conclude Pedini Amati – ma anche educa, unisce costruisce”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: