Libertà di stampa, "presidio della democrazia": intervengono Consulta, USGI, Authority e SdS Informazione

Roberto Chiesa, Francesco Bongarrà e Teodoro Lonfernini

Libertà di stampa, un “valore da difendere” per la Consulta per l'Informazione che chiede di tenere alta la guardia. "A due ore da qui c'è la guerra - dice il Presidente della Consulta, Roberto Chiesa - con i suoi troll e le sue fake-news, la sua propaganda e con i colleghi che rischiano la vita o la perdono per raccontarcela. E' importante tenere la barra dritta e le antenne dritte anche qui - prosegue - dove viviamo un contesto di democrazia e di libertà perché la libertà di stampa è, insieme all'istruzione dei cittadini, una delle cartine di tornasole della solidità e della forza di una democrazia”.

Fa eco l'USGI che richiama l’appello della Federazione Europea dei Giornalisti di cui è membro, sottolineando “la necessità di azioni concrete da parte dei governi europei per difendere e proteggere la libertà dei media”, ricordando come 84 giornalisti siano attualmente in carcere in Europa solo per aver svolto il proprio lavoro e guardando anche alla nostra realtà, dove – scrive USGI - “Indipendenza e pluralismo sono messi in discussione, laddove i giornalisti e i giornali vengono denunciati attraverso le cosiddette querele temerarie”.

“Presidio di democrazia” per l'Authority per l'Informazione, che invita, nel rispetto dei ruoli, a remare nella stessa direzione: “nel rispetto delle leggi e dell'ordinamento professionale, nella consapevolezza del valore ben di comune di essere una comunità, ma soprattutto - dice il Presidente dell'Autorità Garante, Francesco Bongarrà - vivendo, quasi come una religione laica, il rispetto del lettore, perché il lettore rappresenta il vero editore, il vero padrone”.

Sullo sfondo, la nuova legge per l'informazione, in Aula in prima lettura: per il Presidente Bongarrà un testo capace "insieme, di difendere libertà degli operatori dell'informazione e tutela del lettore" e che proprio in questi giorni la Consulta ha condiviso con il Segretario all'Informazione Teodoro Lonfernini: “Avere la libertà di informarsi correttamente rappresenta elemento cardine di qualsiasi sistema organizzato, compreso il nostro – dice. Abbiamo da subito ritenuto di dover aggiornare la legge, la abbiamo presentata in prima lettura, con un veloce dibattito, poi, ci aspettano il passaggio in Commissione e la seconda lettura. Credo che porteremo un ottimo servizio al nostro Paese”.

Nel video, le interviste al Presidente della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa e un estratto dal messaggio che il Presidente dell'Authority per l'Informazione, Francesco Bongarrà ha inviato alla Consulta, in una mattinata di riflessione dedicata proprio alla Giornata della Libertà di Stampa e al Segretario di Stato per l'Informazione, Teodoro Lonfernini