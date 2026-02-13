"Libertà e immaginazione": Radio San Marino celebra la Giornata Mondiale della Radio

13 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale della Radio. Esattamente esattamente 80 anni fa, andò in onda la prima trasmissione radiofonica dell'Onu. Il 5 marzo, ricorre invece il 130° anniversario del brevetto di Guglielmo Marconi.

Il World radio Day - l'appuntamento dedicato ad uno dei mezzi di comunicazione più longevi e capillari della storia moderna - rende omaggio a uno strumento capace di attraversare epoche, conflitti e rivoluzioni tecnologiche, mantenendo intatta la propria funzione primaria: informare, unire, dare voce.

La prima emissione della Radio della Repubblica di San Marino risale al 24 dicembre 1992 quando venne attivato il primo impianto sopra l'attuale sede della San Marino RTV ed iniziarono le trasmissioni sperimentali per 10 mesi fino alla nascita ufficiale dell'emittente, il 25 ottobre 1993, inaugurata alle 7.00 del mattino dall'allora Presidente di San Marino RTV, Sergio Zavoli.

"La radio non muore mai, - conferma Mirco Zani, speaker di Radio San Marino - ha sette vite, forse anche di più, perché comunque è un mezzo che ti permette di sfruttare la tua fantasia, la voce che ti arriva, se è brava a raccontarti quello che vuole, ti porta dove vuole lei". La radio di fatto è libertà. "Sì, assolutamente libertà - dice Catia Demonte, speaker Radio San Marino - e soprattutto anche la libertà di immaginare, secondo me è proprio questo il grande potere, anche se oggi esiste la visual radio e quindi non è più come una volta dove lo speaker non si sapeva che volto avesse, però secondo me è un esercizio che possiamo continuare a fare, anzi invito chi ci ascolta a farlo magari dalla macchina o comunque magari mentre si fa altro e a rimanere comunque concentrati su quello che la voce ci dice, la canzone magari ci rimanda e ad allenare appunto questa grande capacità che abbiamo tutti e che secondo me dovremmo coltivare molto ma molto di più". "Se tu provi a pensare che quando tu parli non sai mai dove vai a parare, - aggiunge Zani - cioè nel senso dove entri, puoi entrare in una casa ma puoi entrare anche in un ospedale, puoi entrare in un carcere, puoi entrare nella vita di una persona che in quel momento ha bisogno di qualcuno che lo faccia distrarre dai problemi che ha o lo aiuti ad avere una giornata migliore e penso che la funzione della radio principalmente sia quella". Allora, lunga vita alla radio? "Assolutamente sì, poi la radio è anche immediatezza - conclude Demonte - e quindi velocità in un mondo che corre veloce, la radio ci aiuta comunque a rallentare un po'".



Nel video le interviste di Filippo Mariotti a Mirco Zani e Catia Demonte, speaker di Radio San Marino.