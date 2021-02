Licei di San Marino: iscrizioni al top, boom per il Classico

Numeri delle iscrizioni in aumento tra il 10% e il 21% rispetto allo scorso anno: con una oscillazione dei cosiddetti “primini” che andrà da 145 ragazzi fino a 161, considerando che sono 16 quelli che hanno effettuato una doppia pre-iscrizione, fra San Marino e Italia, preferendo perfezionare la propria scelta più avanti. Si diceva, l'exploit del Classico (da 24 a 28 ragazzi), che per la prima volta vedrà la creazione di una seconda sezione. In testa, nell'orientamento dei ragazzi resta lo Scientifico (37-42 iscritti), seguito da Linguistico (33-29 iscrizioni), Economico (30-31), ITI (25-27 studenti).









Dalle iscrizioni, alla maturità: se il neo-ministro all'Istruzione italiano Patrizio Bianchi oggi lancia le prime linee – vale a dire, niente prove scritte, solo orale, insieme ad un elaborato sulle materie di indirizzo - diverso l'orientamento a San Marino. Dal Preside delle Superiori, Giacomo Esposito vengono le riflessioni su quanto la DAD abbia pesato in maniera differente nei due territori: “La situazione della scuola italiana è eterogenea e le superiori sono state penalizzate da una didattica in presenza al massimo al 50%, pregiudicandone l'operatività, mentre a San Marino – osserva – siamo riusciti a garantire un lavoro in presenza più costante”. E in questo vede uno dei motivi dell'aumento delle iscrizioni: “Famiglia e ragazzi – dice ancora - sanno bene qual è la differenza fra DAD e presenza in termini di efficacia”. Tra gli elementi di attrattività, gioca poi l'arricchimento dell'offerta formativa. Dal prossimo anno, infatti, arriverà anche la lingua spagnola: sarà disciplina curricolare per gli studenti del linguistico, per gli altri indirizzi potrà essere scelta come attività elettiva.

Tornando alla prova di maturità, gli scenari sono in divenire, ma intanto si fissa l'obiettivo: “La scelta sarà quella di non penalizzare i ragazzi” - dice il Preside, annunciando l'avvio, dalla prossima settimana, delle simulazioni delle prove scritte: “Preparandosi per gli scritti – dice – sicuramente affronteranno con disinvoltura anche l'orale, mentre non è vero il contrario e – aggiunge – l'esame scritto rappresenta poi un primo approccio alle modalità di prova che troveranno poi nel percorso universitario”.