BOLLETTINO DI STATISTICA Lieve ripresa delle nascite ed immigrati in aumento In calo i matrimoni. Oltre un terzo delle famiglie è formato da una sola persona

Continua ad aumentare la popolazione sammarinese. Al 30 settembre 2025 risultano 34.132 residenti, 145 in più rispetto a un anno fa. Se si considerano anche i soggiornanti, la popolazione presente raggiunge quota 35.555 unità, con un incremento complessivo di 203 persone. Crescono soprattutto i cittadini italiani che – riferisce l'Ufficio Statistica - ora rappresentano il 16,4% del totale e sono 222 in più rispetto al 2024. I sammarinesi, invece, calano di 35 unità e costituiscono il 79,3% della popolazione. Gli altri cittadini stranieri salgono leggermente, del 4,3%.

Tra gennaio e settembre 118 le nascite a San Marino, 18 in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Aumentano però anche i decessi che sono stati 210: + 19 rispetto ai primi 9 mesi dell'anno passato. Il saldo naturale resta quindi negativo, pari a meno 92 unità, confermando la tendenza dell'anno precedente. In calo i matrimoni celebrati nei primi nove mesi del 2025, con almeno uno dei coniugi sammarinese: sono stati 74, undici in meno rispetto al terzo trimestre 2024. 167 in più, nei primi nove mesi del 2025, le famiglie residenti in Repubblica che raggiungono quota 15.119. Crescono, tuttavia, in particolare, le famiglie composte da una sola persona che ora rappresentano – addirittura - più di un terzo del totale.

Nel periodo gennaio–settembre sono aumentati soprattutto gli immigrati in Repubblica: 304 persone, di cui 220 provenienti dall’Italia dove sono invece emigrati in prevalenza i 125 che nei primi 9 mesi del 2025 hanno deciso di lasciare il territorio sammarinese.

