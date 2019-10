Linda Bravi Gozi modella su Vogue: "Una grandissima emozione"

Una passione nata da bambina quella per la moda, quando davanti allo specchio provava abiti, scarpe e borse. Oggi che di anni ne ha sedici Linda Bravi Gozi ha avuto la grande opportunità di essere stata scelta per un servizio fotografico su VOGUE, la più importante e conosciuta rivista di moda al mondo.

Passione che potrebbe diventare un lavoro. Sta già collaborando con diverse aziende sammarinesi e con l'agenzia di model management "First Model & Actor", In primo piano però resta sempre la scuola: "Frequento la Terza Liceo in Scienze Umane, voglio basarmi molto sullo studio".

Nel servizio l'intervista a Linda Bravi Gozi