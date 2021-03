Linea internazionale “Rimini – San Marino” sospesa fino a martedì 6 aprile

Linea internazionale “Rimini – San Marino” sospesa fino a martedì 6 aprile.

Le aziende di trasporto “Bonelli Bus” e “Fratelli Benedettini Spa” comunicano che le corse quotidiane della linea “Rimini – San Marino” saranno sospese fino a martedì 6 aprile. Le aziende, in una nota, comunicano che alla luce dell’attuale situazione sanitaria ritengono opportuno seguire le indicazioni fornite dalle Istituzioni italiane e sammarinesi, mirate ad adottare tutte le iniziative utili al contrasto della diffusione del Covid -19. Scelta difficile, sottolineano, ma inevitabile, anche per un servizio di collegamento “storicamente” essenziale per gli abitanti dei due territori.

