CELEBRAZIONI Lingua italiana nel mondo, il presidente Mattarella cita San Marino: "Prezioso ambito che qualifica e amplia gli orizzonti della nostra cultura" Agli Stati generali della Farnesina il presidente elogia la creatività italiana e definisce il linguaggio il pilastro dell'identità

Alla Farnesina il capo dello Stato è stato accolto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per l'apertura degli Stati generali della lingua e della creatività italiane nel mondo. Presente anche l'Ambasciatrice di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro, citata dallo stesso presidente Mattarella che ha poi parlato dell'italiano come del pilastro dell'identità, in un mondo sempre più globalizzato e dove i confini sono ormai impalpabili. Di creatività ha parlato anche il ministro Di Maio, partendo dall'interazione col mondo delle imprese, allargando dunque la portata dell'esercizio degli Stati generali della lingua italiana nel mondo.

Nel video gli interventi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio

