Lions Club San Marino: buoni per due mesi di generi alimentari ai profughi ucraini ospitati a Montegiardino

Non si ferma la macchina della solidarietà verso la popolazione ucraina fuggita dal conflitto. Il Lions Club San Marino Undistricted ha consegnato buoni per l’acquisto di generi alimentari ai profughi ospitati nei locali della Protezione Civile a Montegiardino. La donazione è avvenuta ieri alla presenza del Capo della Protezione Civile Pietro Falcioni, membro del Lions. Grazie ai buoni tutte le famiglie ospitate nel castello potranno disporre di cibo per circa due mesi.

L'azione di supporto nasce per iniziativa del Presidente del Lions San Marino, Emanuele Cesarini, coadiuvato dal direttivo e supportato da Protezione Civile e Segreteria Affari Esteri, seguendo lo spirito del motto “We Serve” che da sempre guida l'azione del club.

Leggi il comunicato di Lions Club San Marino Undistricted