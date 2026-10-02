SANITÀ Liste d'attesa: "Occorre migliorare anche nelle prescrizioni" Intervista al Dg Iss Claudio Vagnini: "La principale priorità è l'assistenza territoriale. Le persone che non si presentano a visite prenotate, dovrebbero essere sanzionate"

Anche il direttore generale Claudio Vagnini si è sottoposto alla vaccinazione anti-influenzale anticipata come gran parte del personale ISS in vista dell'Open Day dell'8 ottobre, quando comincerà la campagna rivolta all'intera popolazione. Vagnini dunque testimonial di prevenzione e buona pratiche di salute pubblica, al centro, nei giorni scorsi, di un'audizione a 360° in commissione consiliare, con gli altri membri del Comitato Esecutivo.

Ma qual è la principale priorità in questo momento per la sanità sanmarinese? "Credo che la principale - risponde Vagnini - sia quella di potenziare l'assistenza territoriale perché è lì che abbiamo la maggior parte di difficoltà. Nel senso che la popolazione sta diventando più vecchia, aumentano le patologie croniche, aumentano le persone che devono essere seguite. Ricordo solo, per inciso, che la popolazione sanmarinese è la seconda al mondo per aspettativa di vita, con le donne che hanno superato gli 87 anni di media e gli uomini, 84. Quindi facciamo in modo che l'assistenza sul territorio, i centri periferici, la domiciliarietà crescano, vengano finanziate e in quella maniera garantiamo ai nostri concittadini di vivere fino alla fine in un modo degno, dignitoso".

In commissione anche un riferimento su ciò che si sta facendo per ridurre le liste d'attesa. "Abbiamo già aumentato le attività aggiuntive - prosegue Vagnini - che significa dare più spazio, più lavoro, agli operatori sanitari e quindi fare in modo che ci siano più disponibilità per fare visite, soprattutto le prime visite, in tanti settori. Poi abbiamo aumentato anche il personale perché uno dei settori che aveva più difficoltà, che era la otorinolaringoiatria, di fatto è migliorata proprio perché abbiamo assunto delle persone nuove e con quelle stiamo azzerando le liste. È un percorso complicato che prevede anche un miglioramento di quella che è la prescrizione. Se continuiamo a fare 400, 500, 600 mila visite all'anno alla fine il sistema scoppia. Non si possono fare 13 visite mediamente a persona in un anno. Alle tante persone che non si presentano a fare gli esami, non si presentano a fare le visite o a fare una lastra senza neanche avvertire telefonicamente per dire che non ce la fanno, perché stanno male o perché hanno altri problemi.... Ecco, quelle persone lì secondo me vanno sanzionate. Io non l'ho proposto come direttore generale, è stata la politica, di fronte ai dati, che ha cominciato a pensare che magari un segnale va dato".

Dossier, ospedale, a che punto siamo? "Siamo al punto che dobbiamo cominciare a lavorare - conclude Vagnini - per capire che tipologia di ospedale vogliamo per il futuro. Questo ospedale qua è un ospedale obsoleto, quindi è ovvio che questo Paese si deve dotare di un ospedale di Stato che abbia caratteristiche di novità e di aggiornamento. A metà degli anni 2020 io direi che l'unica maniera potrebbe essere quella di un ospedale per intensità di cura in cui venga specificato esattamente che cosa vogliamo fare e cosa vogliamo utilizzare per la nostra popolazione. Non possiamo metterci dentro di tutto. Dobbiamo farlo in modo più mirato".

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