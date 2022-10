Listeria: a San Marino segnalati solo wurstel di pollo già ritirati

A quattro anni di distanza torna l'allarme Listeria. ll Ministero della Salute in Italia ha fatto scattare l'allerta. "Si tratta di un batterio che causa sintomi a livello gastrointestinale da leggeri a gravi. Ed è molto resistente perché sopravvive da 0 a 45 gradi". A dirlo è Antonio Putti, responsabile Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare di San Marino. In Repubblica "sono stati segnalati solo dei wurstel di pollo già ritirati". Ci spiega che la Listeria "può contaminare molteplici generi alimentari e le loro preparazioni". E afferma che in Italia ci sono stati "solo 66 casi negli ultimi due anni, di cui tre mortali connessi a soggetti fragili, come per esempio immunodepressi". San Marino ha già messo in piedi un piano di monitoraggio ed è quindi attrezzata per far fronte al problema. La situazione è dunque sotto controllo.

Nel servizio l'intervista al dottor Antonio Putti, che indica anche alcuni accorgimenti da seguire