CIBO E SALUTE "Live Love Eat!": il libro di Simona Casadei che insegna ad amarsi e prendersi cura di sé

Una narrazione per conoscere e riconoscersi. Prende le mosse dal vissuto di chi lo ha concepito, “Live Love Eat!”, racconto di vita, ma anche di malattia, di rinascita, di speranza. Un testo che cura l'interiorità e si propone come guida per cambiare e migliorarsi, anche attraverso il cibo, purché di qualità.

Cibo per il corpo e per lo spirito: grazie a metodo ed approccio integrato, efficaci a combattere anche i disturbi del comportamento alimentare di varia natura.

Nel video l'intervista a Simona Casadei, Oncologa ed esperta in nutrizione

