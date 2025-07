ll passato rivive in centro storico: al via le Giornate Medioevali

Dame e cavalieri: tutti pronti per un tuffo nel passato. I tamburi e le trombe hanno annunciato l'inizio delle Giornate Medioevali, in centro storico fino al 27 luglio. Il taglio del nastro con la tradizionale lettura del bando a cura della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Spettacoli, mercati, giochi e rievocazioni per incantare adulti e bambini. Suoni e profumi creano l'atmosfera di un'altra epoca, per un viaggio guidato da in tutte le strade da personaggi in costume: giullari e musici, botteghe artigiane e accampamenti. Un programma ricco anche la sera grazie a spettacoli itineranti e non animati da Gruppi storici sammarinesi e compagnie ospiti da Italia ed Europa.

Tra le novità “La Taverna del Falco”, cuore conviviale dell'evento. Al Giardino dei Liburni l'area dedicata ai più piccoli. In via Eugippo il mercato con oggetti antichi e mestieri dell'epoca. E come sempre il gran finale, ore 21, alla Cava dei Balestrieri con la “Disfida del Tricorniolo”.



"Sarà sicuramente una tre giorni importante - commenta Giuseppe Del Barna, direttore artistico dell'evento -, speriamo nel tempo, che ci grazi con la pioggia. Le giornate medievali di San Marino sono diverse dalle altre: le nostre sono organizzate per le famiglie, per la gente. Qui non si troveranno scontri, battaglie, spadate, ma ci sono giochi per bambini e adulti. E poi tanti spettacoli che sono per tutti, nell'atmosfera che contraddistingue San Marino: la libertà, la gioia e la felicità".

Nel video l'intervista a Giuseppe Del Barna (direttore artistico Giornate Medioevali)



