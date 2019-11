“Lo sconosciuto di San Marino”: il film che lega il Titano alla Polonia

Nel servizio l'intervista ad Anna Maria Anders (Ambasciatore della Repubblica di Polonia)

Si tratta di “Lo sconosciuto di San Marino” pellicola del 1946 del regista Michal Waszynski ambientato interamente in Repubblica. Il film ha visto la partecipazione della madre dell'Ambasciatore Anna Maria Anders, Renata Bogdanska, come coprotagonista insieme ad attori del calibro di Anna Magnani e Vittorio de Sica.

Ieri 21 novembre è stata la festa nazionale dell'indipendenza polacca ed è stato per questo che la plenipotenziaria ha voluto organizzare la serata invitando tutti gli ambasciatori presenti in Repubblica per la consegna delle credenziali.

"Essere qui a San Marino è per me molto importante - ha aggiunto - è stata una serata incredibile e piena di emozione per tutti i presenti, perché questo film unisce me e i sammarinesi in un legame estremamente profondo”.

Nel servizio l'intervista ad Anna Maria Anders (Ambasciatore della Repubblica di Polonia)