Lo spirito di servizio alla base dell'impegno pubblico, il messaggio di fine anno dei Capitani Reggenti

Il Messaggio di Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi

Un messaggio che si rivolge a tutti, che si fa abbraccio nell'includere chi vive in patria a chi risiede all'estero, chi soggiorna o lavora a San Marino; che invita a guardare oltre e luci della feste, per non dimenticare la delicatezza e la drammatica complessità dello scenario globale, nell'auspicio legato al realismo urgente di ritrovare la pace internazionale.

La Reggenza ricorda l'idea di servizio che sta alla base dell'impegno pubblico e fa un appello significativo rinnova l'appello al Governo, e a tutte le forze politiche, economiche e sociali, affinché sia compiuto ogni sforzo per imprimere ulteriore impulso al rilancio economico e produttivo e per offrire nuove prospettive al lavoro ai cittadini e nuove risorse al Paese.

“Riteniamo – che la nostra legislazione interna e le scelte politiche debbano essere sempre più indirizzate verso la famiglia, verso i giovani e le fasce più vulnerabili” proseguono le loro eccellenze Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, in un messaggio in cui trova spazio l'orgoglio per l'impegno e la sensibilità dei sammarinesi e delle realtà solidaristiche, insieme all'esigenza di sostenere chi opera nel volontariato con una normativa che ne riconosca il valore.

Nel mettere in fila le celebrazioni commemorative dell'anno che si sta concludendo, i Capitani Reggenti ricordano l'ultimazione del negoziato relativo all'Accordo di associazione con l'Ue. A proposito di traguardi l'invito ad essere veramente comunità - come dimostrato nei momenti di maggiore difficoltà - per sostenersi, unire le risorse, trovare soluzioni comuni, “Se sapremo identificarci in una realtà statuale, la nostra, fatta anche di simboli nei quali riconoscersi, insieme saremo più forti e sapremo fare splendere e rendere onore alla storia di questa nostra amata Repubblica".

