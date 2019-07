Lo sport in spiaggia fa bene alla salute, ma attenzione alle calde temperature

Nel video l'intervista al Direttore di Medicina dello Sport dell'Ospedale di Stato Marco Benedettini

Lo sport al mare appassiona ancora molti ma il sole estivo può essere un pericolo per la salute. Beach volley, calcio, racchettoni e la corsa sul bagnasciuga sono solo alcuni degli sport praticati in spiaggia. Una tendenza cavalcata dagli stabilimenti balneari che ogni estate organizzano corsi ad hoc per adulti e bambini. L'orario più gettonato la mattina, quando il sole scalda meno. Un'attività che sta coinvolgendo anche molti over 50. L'attività fisica in riva al mare è un toccasana per la salute: tonifica i muscoli e brucia più facilmente le calorie. Per chi ama mantenersi in forma anche in vacanza l'estate è quindi una buona amica, ma attenzione a non esagerare sotto le calde temperature. Lo dice la medicina.

