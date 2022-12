SOCIALE Lo sportello “Spazio disabilità” compie un anno e rilancia la sua azione Ciavatta: “Siamo fieri di aver istituto questo spazio per informare, sostenere e tutelare le persone con disabilità e le loro famiglie"

Lo sportello “Spazio Disabilità”, istituito dal Comitato Esecutivo dell’Istituto Sicurezza Sociale, ha festeggiato questa mattina un anno di attività. Presso i locali della Casa la Rosa di Borgo Maggiore, sede dello sportello dal 3 dicembre dello scorso anno, si sono riuniti per stilare un primo bilancio delle attività svolte il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Roberto Ciavatta, insieme a Francesca Civerchia, Responsabile UOC Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale, William Giardi, Direttore del Servizio Minori, Patrizia Gallo, Presidente della Commissione CSD ONU e alcuni dei rappresentati delle associazioni che a vario titolo trattano i temi dell’inclusione sociale e del supporto alle persone con disabilità in territorio sammarinese.

Il centro, nato per informare, sostenere e tutelare le persone con disabilità e le loro famiglie, ha fornito nei primi 365 giorni di attività supporto a numerosi cittadini sammarinesi, registrando 280 accessi fisici e oltre 1000 telefonate informative generiche. Le delucidazioni su articolati di legge/ procedure afferenti a vari ambiti/ nomenclatori effettuate dallo sportello sono state 120, mentre le richieste di presa in carico volte all’abbattimento di barriere architettoniche in territorio oltre 35.

Un bilancio “di cui andiamo molto fieri – ha commentato il Segretario di Stato Roberto Ciavatta -. Grazie a questo sportello, la cui realizzazione è stata perseguita fortemente dalla mia Segreteria come strumento assistenziale necessario, soprattutto dopo alcune difficoltà che la pandemia da Covid-19 aveva fatto emergere con prepotenza, le famiglie sammarinesi sanno di poter contare di uno spazio dove trovare risposte e tutela dei loro cari.

Non ci fermeremo qui e a breve troveremo una sede anche alla Commissione CSD ONU, in modo che l’interoperatività tra uffici e servizi a sostegno delle persone con disabilità sia quanto più capillare”. “Siamo soddisfatti delle attività svolte in questi primi 365 giorni – ha commentato la Responsabile UOC Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale Dott.ssa Francesca Civerchia – ma sappiamo che il cammino per offrire un servizio d’eccellenza a tutte le famiglie sammarinesi è ancora lungo. Proprio per questo motivo, oggi inauguriamo una pagina Facebook dedicata alle attività dello sportello. Sarà un ulteriore spazio dove promuovere le nostre attività e incrementare la promozione delle stesse a tutti i cittadini che ne necessiteranno”.

Nel video l'intervista a Francesca Civerchia, Responsabile Servizio Disabilità Iss e Patrizia Gallo, Presidente commissione CSD Onu

