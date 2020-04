COVID-19 Lo stop per il coronavirus riporta gli animali nelle città

Sono tante le foto e i video pubblicati sui social che testimoniano come la riduzione di traffico, smog e un ritmo di vita generalmente più tranquillo ha riportato tanti animali a riprendersi i propri spazi. Immagini suggestive a dimostrazione di come potrebbero essere le nostre città se tutti quanti avessimo un maggiore rispetto per l'ambiente. I video delle acque limpide di Venezia con pesci e cigni, i delfini tornati a nuotare in diversi porti italiani e una famiglia di anatre che passeggiano sul lungo Tevere fanno riflettere su come la sempre più invasiva presenza dell'uomo sul pianeta abbia destabilizzato l'ecosistema.

Anche a San Marino tante specie, sopratutto di volatili, sono tornate ad avvicinarsi alle abitazioni come documentato dalle immagini scattate dal fotografo naturalista Mirko Macini dal proprio giardino di casa.

Nel servizio le foto e l'intervista a Mirko Mancini (Fotografo naturalista)

I più letti della settimana: