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Lo Stradone si fa palcoscenico del gusto: chef d'autore raccontano il territorio

Una tavolata scenografica, tre firme della cucina italiana e un viaggio tra le eccellenze: una serata di successo ha celebrato sapori ed identità di San Marino.

di Monica Fabbri
3 lug 2026
A sinistra Riccardo Agostini, a destra Carlo Cracco
A sinistra Riccardo Agostini, a destra Carlo Cracco

Lo sguardo dall'alto racconta un colpo d'occhio insolito e suggestivo: una lunghissima tavolata bianca che attraversa il cuore di Città. Lo Stradone cambia volto: fiori, luci, musica dal vivo e centinaia di persone sedute insieme, sotto il cielo di San Marino, per celebrare il territorio attraverso il gusto. È la notte di "Stelle sul Titano", l'evento che ha portato sul Monte tre grandi firme della cucina italiana, trasformando una cena d'autore in un racconto di identità.

Tra gli ospiti anche i Capitani Reggenti, in una serata che ha unito istituzioni, produttori e ristorazione. Non una semplice degustazione, ma un viaggio costruito con i sapori del territorio. Carlo Cracco firma un antipasto dedicato al mondo vegetale; Gianpaolo Raschi un primo ispirato al dialogo tra l'Adriatico e l'entroterra; Riccardo Agostini chiude con un secondo che profuma di terra sammarinese, tartufo e carni dei produttori locali.

Ogni portata abbinata ai vini della Cantina di San Marino. Un progetto nato dalla collaborazione tra pubblico e privato, con il Consorzio Terra di San Marino, San Marino Food Event e le Segreterie di Stato al Territorio e al Turismo, per promuovere un patrimonio di prodotti, tradizioni e lavoro. E mentre i piatti escono dalle cucine e arrivano alle tavole, sono le immagini a restituire il senso della serata: i brindisi, gli applausi, i sorrisi, la convivialità.

E ancora quella lunga tavolata vista dal cielo, che per una notte ridisegna lo Stradone e diventa il simbolo di una comunità che sceglie di raccontarsi attraverso le proprie eccellenze.




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