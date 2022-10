ALZHEIMER Lo Studio AlzSM al centro di un convegno presso l'Università di Reading. Si lavora a nuove collaborazioni Si intensificano gli scambi tra l'ISS, l'Università di San Marino e l'ateneo inglese

Presentati con successo in Inghilterra i dati delle ricerche sull'alzheimer in corso a San Marino. Dopo gli ottimi riscontri ottenuti dal convegno internazionale “Bridging the minds”, che si è tenuto sul Titano nel maggio scorso, si intensifica così la collaborazione tra l'ISS, l'Università di San Marino e l'Università di Reading. Una delegazione dell'unità operativa di Neurologia, coordinata da Susanna Guttmann, ha avuto infatti l'opportunità di illustrare l'attività clinica e di ricerca sammarinese durante un convegno co-finanziato dai due atenei e organizzato dal neuroscienziato Francesco Tamagnini, in qualità di Direttore della Ricerca Neuroscientifica del Centro Studi Biomedici e Lecturer in Pharmacology. Focus sullo Studio AlzSM, che ha lo scopo di identificare nuovi markers che permettano una diagnosi sempre più precoce della malattia di Alzheimer, “aumentando così la finestra temporale in cui può essere fatto qualcosa per contrastare tale patologia”. Nell'occasione gettate le base per nuove collaborazioni.

Nel video le interviste a Susanna Guttmann, neurologa responsabile UOC Neurologia ISS e Edoardo Barvas, neuropsicologo UOC Neurologia ISS.

