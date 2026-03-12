Lo youtuber Zeb89: "Trasferirmi a San Marino? Se mi vuole mi metto a completa disposizione"

Lo youtuber e streamer Kenneth Caselli, noto online come Zeb89, è venuto a trovarci per raccontare il suo percorso sul web e il rapporto con la sua community.

Attivo dal 2006, Zeb89 è uno dei creator italiani più longevi nel panorama del gaming online: in quasi 20 anni di si è costruito una community molto ampia grazie ai suoi video dedicati ai videogiochi e alle sue dirette streaming. Nel corso dell’intervista Caselli ripercorre la sua carriera, a partire dalla sua serie più famosa, passando per il cambiamento delle piattaforme digitali, l'essere diventato un meme, ed essersi costruito una fama come "villain", fra successi e controversie.

Dopo aver passato la sua vita fra Malta e l’Italia, lo youtuber non esclude un possibile futuro legato al Titano, "Se San Marino mi vuole - dichiara - mi metto a completa disposizione".

L'INTERVISTA INTEGRALE









