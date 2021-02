Lockdown e varianti: ipotesi e timori

Le varianti del virus aumentano, ne spunta una molto rara a Napoli mentre negli Stati Uniti ne sono state individuate altre sette. Una nuova circolare del ministero della Salute punta ad aumentare la sorveglianza nel timore che possano compromettere l'efficacia dei test antigenici. E sono proprio le varianti, più aggressive, a favorire la risalita dei contagi.







Governo e Regioni studiano possibili alternative a un nuovo lockdown generalizzato. Ieri la Lombardia ha individuato 4 mini zone rosse in altrettanti Comuni mentre ad Ancona, da oggi a sabato, si potrà entrare o uscire solo per comprovati motivi e con autocertificazione. L'obiettivo è quello di circoscrivere i principali focolai limitando l'impatto economico, mentre il dato nazionale dei contagi torna sopra ai 10 mila e quello dei morti aumenta a 336. Una cabina di regia di ministri, valuterà i nuovi provvedimenti confrontandosi con tutto l'Esecutivo.

Fronte vaccini, si va verso il via libera alla somministrazione di AstraZeneca fino ai 65 anni. Ma il problema principale resta quello della carenza di dosi. "La nostra prima sfida è, ottenutene le quantità sufficienti, distribuire" il vaccino "rapidamente ed efficientemente"- dichiara nel suo esordio al Senato il Premier Mario Draghi. “Bisogna imparare – dice - da Paesi che si sono mossi più rapidamente di noi disponendo subito di quantità di vaccini adeguate. La velocità è essenziale non solo per proteggere gli individui e le loro comunità sociali, ma ora anche per ridurre le possibilità che sorgano altre varianti del virus".