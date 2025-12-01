TV LIVE ·
Locomix 2026: aperte le selezioni per comici emergenti

Le selezioni il 21 e 28 marzo 2026 a Verucchio, mentre la finale è in programma il 18 aprile 2026 al Teatro Concordia di Borgo Maggiore.

1 dic 2025
I Bromance a Locomix (edizione 2024)
I Bromance a Locomix (edizione 2024)

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 19ª edizione di Locomix, il concorso dedicato ai comici emergenti promosso dall’Associazione Locomotiva di San Marino, che vede il patrocinio delle Segreterie di Stato per l’Istruzione e per il Turismo.

Dopo il successo dell’edizione 2025 – che ha visto trionfare Enrico Balboni e l’assegnazione del Premio della Critica ad Assane Diop la nuova competizione torna alla ricerca di nuovi talenti della comicità. Le selezioni si terranno il 21 e 28 marzo 2026 al Teatro Pazzini di Verucchio, mentre la finale è in programma il 18 aprile 2026 al Teatro Concordia di Borgo Maggiore.

In palio tre riconoscimenti: Premio del Pubblico e Premio della Critica (250 € ciascuno) e il titolo di Vincitore Assoluto (500 €).

Per partecipare è possibile contattare l’Associazione Locomotiva via email a locomix@locomotiva.org o al numero 345 8839908.

Leggi il comunicato stampa




