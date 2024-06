SEGNALAZIONE Loghi di Segreteria Istruzione e UniRSM utilizzati impropriamente sui social, presentata denuncia

I loghi dell’Università di San Marino e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura sono stati utilizzati impropriamente, senza alcuna autorizzazione, per la promozione sui social network di corsi di formazione gratuiti. A riferirlo è la stessa Segreteria in una nota, che annuncia di aver preso provvedimenti contro ignoti e denunciato gli episodi alle forze dell'ordine, dichiarando totale estraneità a queste attività.

La Segreteria annuncia inoltre di aver segnalato agli organi competenti un presunto caso di erogazione di corsi universitari privati in territorio sammarinese da parte di una società non autorizzata. "Secondo il Decreto Delegato n.6 del 19 gennaio 2024, - ricorda in una nota - l'autorizzazione per l'esercizio nel campo della formazione universitaria deve essere rilasciata dal Congresso di Stato".

Da qui l'invito alla popolazione a prestare la massima attenzione a eventuali annunci di percorsi formativi che pretendono di essere riconducibili alla Repubblica di San Marino e, in caso di dubbi, di contattare gli uffici della Segreteria di Stato al numero 0549 885098 per verificarne la legittimità.

