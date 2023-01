SVILUPPO SOSTENIBILE Lonfernini all'Assemblea energie rinnovabili: "La transazione energetica sia opportunità" Il Segretario è ad Abu Dhabi ed è intervenuto nel corso dell'assemblea dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, Irena

Guardare alla transizione energetica come ad una opportunità. Intervenendo alle 13/a assemblea dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili che proseguirà fino a domani ad Abu Dhabi, il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini - che ha tra le sue deleghe quelle ai rapporti con l'Aass - ha parlato dell'importanza di non limitarsi ad un percorso di riduzione dei combustibili fossili ma di aprire ad un processo di promozione di una “coscienza ecologica”, che permetta di creare una società in grado di adoperarsi per contrastare il cambiamento climatico e tutelare l'ambiente. L'assemblea è stata occasione per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale in vista della Cop28 ed il Segretario ha parlato degli sforzi di San Marino, dell'adozione di tecniche di risparmio energetico, dell'individuazione di uno sviluppo sostenibile.

“La conformazione territoriale ci rende compatibile principalmente con la predisposizione di impianti fotovoltaici, rispetto ad altre tipologie. Sono stati organizzati gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati in riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed è stato istituito un gruppo di lavoro per programmare e dare effettivo impulso all'efficienza energetica per tutti gli ambiti di competenza dello Stato, per arrivare in tempi brevi ad una maggiore sovranità energetica”.

Come primo appuntamento annuale di rilievo dell'agenda energetica globale nel 2023, l'assemblea ha convocato oltre 1.500 partecipanti di alto livello sul tema per identificare le priorità della transizione energetica. Una conferma di quanto, nel contesto internazionale attuale, la coooperazione multilaterale sia risorsa indispensabile. Due giorni fa il Segretario agli Esteri Beccari, in Arabia Saudita, ha incontrato l'omologo, il Principe Faisal bin Farhan Al Saud. Non solo è stata confermata la volontà di concludere l'Accordo parafato in materia di promozione degli investimenti in tempi celeri ma anche appunti di proseguire nella definizione e sottoscrizione di altri accordi nel breve periodo.

