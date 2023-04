Lonfernini, primo maggio: "Occasione per celebrare importanti obiettivi sociali ed economici raggiunti"

Lavoro, diritti, uguaglianza, parità di genere, lotta alle discriminazioni: il Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini scrive a lavoratori, lavoratrici ed associazioni sindacali e datoriali in occasione della festa del primo maggio.

“Occasione – scrive Lonfernini – che non va colta unicamente quale celebrazione del valore del lavoro, ma anche e soprattutto quale celebrazione degli importantissimi obiettivi sociali ed economici raggiunti con grandi sacrifici”. Il 2022 è stato un anno importante per il lavoro sammarinese, aggiunge Lonfernini, con l'approvazione della legge in materia di occupazione: “Ora – aggiunge – ci aspetta un'altra importantissima tappa del processo riformatore avviato dal mondo del lavoro con l'inizio del confronto sul Decreto Delegato previsto proprio dalla legge in materia di occupazione”.

Tutte le parti in campo: Istituzioni, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di categoria, evidenzia Lonfernini, stanno lavorando per unire le forze con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione e mantenere una vita lavorativa dignitosa per tutta la nostra comunità adattandoci, al contempo, all’epoca contemporanea ed ai contesti internazionali. La disoccupazione è ulteriormente scesa raggiungendo il livello più basso degli ultimi 15 anni: “Proseguiamo il lavoro di monitoraggio – afferma Lonfernini – con uno sguardo sempre più vigile alle categorie più deboli, all'inclusione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro”.