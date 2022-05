Lonfernini su interramento linea alta tensione: "Auspico che le opere vengano completate il prima possibile"

“Auspico che le opere di modernizzazione delle sottostazioni e dell'interramento della linea di alta tensione vengano realizzate il prima possibile”: così il Segretario al Lavoro con delega ai rapporti AASS Teodoro Lonfernini, che in una nota stampa interviene su una vicenda annosa e complicata, attorno alla quale si è riacceso il dibattito e sulla quale RF ha presentato una interpellanza. “Sono favorevole a questo progetto che oltre a risolvere i problemi legati all'inquinamento elettromagnetico fornirà al nostro paese un'adeguata e rinnovata struttura all'avanguardia, con la quale finalmente potremo dare risposte alle richieste che da anni la cittadinanza chiede”.

Nella nota stampa viene premesso che i processi decisionali delle grandi opere pubbliche abbiano percorsi tortuosi e non di facile realizzazione, sottolineata l'esigenza di un approccio multidiciplinare che coinvolga cittadini e parti politiche, confermato l'impegno delle Segreterie di competenza dall'avvio della legislatura per una veloce attuazione degli accordi sottoscritti con la società Terna. Una situazione, specifica la nota stampa, frutto anche delle diverse gestioni e di continui cambi di Governo “le accuse quindi- si legge- di negligenze organizzative da parte di chi vuole creare solo polemiche sono mera alterazione della realtà che nulla ha a che vedere con l'attuale gestione in autonomia dell'AASS”.