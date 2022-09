CFP Lonfernini sull'Istanza Cfp: "Non è e non sarà mai considerato una scuola di minor importanza" Il parere contrario arriva perchè la tematica sarà affrontata in modo complessivo e non per la mancanza di condivisione del principio

Il Segretario di Stato Lonfernini interviene sulle polemiche sollevate dalla bocciatura dell'Istanza d'Arengo sul Cfp sottolineando che le motivazioni del rigetto non sono legate ai principi alla base, ma al fatto che già esiste un gruppo di lavoro che sta operando per la sua riorganizzazione.

L’Istanza, lo ricordiamo, richiede di valutare l’opportunità di convertire il Cfp in Istituto Professionale con l’aggiunta di due anni ulteriori per il conseguimento del diploma di maturità oltre al riconoscimento della qualifica professionale da parte dell’Italia.

La Segreteria informa che è stato già avviato un tavolo di lavoro in sinergia con la Segreteria all'Istruzione che entro settembre 2023 dovrà delineare le linee di riorganizzazione del Cfp con la precisa finalità di consentire agli iscritti di proseguire un percorso quinquennale di Scuola Secondaria Superiore oltre che una formazione adeguata per l'inserimento nel mondo del lavoro. Il parere contrario arriva dunque, si legge nella relazione all'Istanza, perchè la tematica sarà affrontata in modo complessivo, e non per la mancanza di condivisione del principio.

La scelta politica è chiara ed evidente: - scrive il Segretario Lonfernini in un post Facebook - il gruppo di lavoro dovrà sviluppare le linee fondamentali di come dovrà essere il nuovo Centro di Formazione Professionale in futuro, per cui risultano superficiali e strumentali le singole prese di posizione lette in queste ultime ore. Lo sviluppo di queste linee si interfaccerà inoltre con l’aggiornamento del nuovo Ufficio Politiche Attive del Lavoro dove il Centro di Formazione Professionale rappresenta uno dei tre settori fondamentali di questa riorganizzazione. Il Centro di Formazione Professionale non è e non sarà mai considerato una scuola di minor importanza e valore, in funzione soprattutto delle sue rilevanti politiche di inserimento dei nostri giovani in un mercato del Lavoro in profondo cambiamento - conclude.

