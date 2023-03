Lonfernini sulle utenze: "Servono doverosi chiarimenti"

Il Segretario Lonfernini, con delega ai rapporti con AASS, interviene in merito alle bollette del gas recapitate in queste giorni nelle case dei sammarinesi. In una nota stampa Lonfernini dettaglia gli interventi messi in campo in questi mesi dall'esecutivo per fronteggiare l’esplosione della crisi energetica che hanno garantito ai sammarinesi tariffe inferiori rispetto a quelle che hanno dovuto sostenere gli utenti italiani ed europei.

Il Segretario ricorda anche gli aiuti che l'esecutivo ha disposto a sostegno di famiglie, aziende e persone con difficoltà economiche. In quest'ottica anche l'intervento urgente per bloccare la tariffa a quella in vigore dal 1° luglio scorso, dato che - sottolinea - non è pervenuta risposta alla richiesta di introduzione della tariffa indicizzata fatta dalla Segreteria all'Autorità garante per l'energia.

Lonfernini anticipa che è in corso uno studio per poter proporre ai consumatori differenti tariffe a seconda del profilo di consumo e la definizione di strategie di approvvigionamento per essere il meno dipendenti possibile dal mercato.

In merito al fatto che le parte delle fatture emesse nel mese di marzo, siano state calcolate con consumi presunti è dovuto ad una anomalia temporanea dei sistemi di acquisizione ed elaborazione delle letture. Gli utenti che si sono visti recapitare fatture con letture presunte possono in autonomia, leggere il proprio contatore registrando l’effettivo consumo, anche attraverso immagini fotografiche e recarsi allo sportello clienti AASS per la relativa assistenza.

La volontà di arrivare alla telelettura dei contatori gas - conclude - è già stata indirizzata al CDA dell’Azienda ed è uno degli obiettivi che il Governo richiede di raggiungere al più presto.