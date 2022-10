UNECE Lord Norman Foster: "Unitevi a me per trasformare in azione la Dichiarazione di San Marino"

Lord Norman Foster: "Unitevi a me per trasformare in azione la Dichiarazione di San Marino".

Con un video lanciato dal profilo Twitter ufficiale dell'Unece, Lord Norman Foster invita urbanisti, architetti, ingegneri, designer, ma anche leader politici e manager, a mettere in atto i principi contenuti nella Dichiarazione di San Marino, sottoscritta dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, sul Titano, martedì 4 ottobre. Si tratta, di fatto, di un accordo sui “Principi per la progettazione urbana e l'architettura sostenibile e inclusiva”, da applicare alla progettazione di tutti gli edifici e gli sviluppi urbani.

“In ancient Greece physicians took an oath to uphold ethical standards and the citizens vote to leave the cities better than they found them. And in that same spirit I'm delighted to launch the Declaration of San Marino and its agenda for a sustainable and inclusive approach to urban design and architecture. Cities generate 60% of greenhouse gas emissions, as well as generating wealth. so this manifesto, this declaration is about clean energy recycling climate neutrality. It's addressed to everyone involved in the environment: city managers, politicians, architects and engineers, of course developers. So I invite you to join me in signing up to this declaration and turning it into action , action for a sustainable future”.

“Nell'antica Grecia i medici giuravano di sostenere gli standard etici e i cittadini votavano per lasciare la città migliore di come l'avevano trovata. E con quello stesso spirito sono lieto di lanciare la Dichiarazione di San Marino e la sua agenda per un approccio sostenibile e inclusivo alla progettazione e all'architettura urbana. Le città generano il 60% delle emissioni di gas serra, oltre a generare ricchezza. Quindi questo manifesto, questa dichiarazione, riguarda l'energia pulita, il riciclaggio, la neutralità climatica. È rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nell'ambiente: amministratori, cittadini, politici, architetti e ingegneri e ovviamente sviluppatori. Quindi vi invito ad unirvi a me nel sottoscrivere questa dichiarazione e trasformarla in azione, azione per un futuro sostenibile”.

Lord Foster @NormanFosterFdn calls on all urbanists, architects, engineers, designers & other key shapers of our cities including civic leaders, managers & developers to harness their creativity & expertise with a commitment to put #SanMarino Declaration Principles into action pic.twitter.com/wXyvj4eDxW

