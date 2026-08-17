Lorenzo Cheli, correre per sconfiggere il bullismo

La corsa più difficile che Lorenzo Cheli ha vinto è quella contro il silenzio. Diciassette anni, pilota sammarinese professionista nella Porsche Carrera Cup Italia, Lorenzo non corre solo per il podio, ma per accendere i riflettori su un tema delicato: il bullismo.

Tutto è iniziato negli anni delle medie: "Sono stato vittima di bullismo dai miei compagni di classe - racconta Lorenzo - cosa che purtroppo succede in questi anni nelle scuole. Diciamo che me la sono sempre tenuta dentro di me, questa cosa del bullismo. E ho sbagliato, dovevo parlarne prima con i miei genitori e con i professori, però per paura o per non far vedere che ero debole ai miei genitori non l'ho mai detto. Poi un giorno ho preso forza e coraggio e ho rivelato tutto".

La svolta arriva quando il padre Davide, pilota anche lui, gli regala un kart per la promozione di terza media. La pista diventa immediatamente un 'luogo sicuro'. In soli due anni, Lorenzo passa al professionismo, entrando nel team Dinamic Motorsport. E proprio nelle prime gare sui kart Lorenzo ha scoperto di non essere solo. Da qui la decisione di 'metterci la faccia'.

Mi sono reso conto quando correvo col kart, nel primo anno, quando ancora non mi conosceva nessuno, che i ragazzi che correvano con me venivano sotto la mia tenda a dirmi che anche loro erano vittime di bullismo. Mi raccontavano le loro esperienze, e io mi rivedevo in loro, così ho detto a mio papà: 'Devo raccontare la mia storia perché secondo me posso aiutare qualcuno a uscire da un momento brutto'.

Oggi quella promessa è diventata il progetto RESPECT. Sostenuto dalla Gendarmeria di San Marino, Lorenzo è testimonial della Repubblica con la Comunità Europea dello Sport. Sulla sua tuta e sulla sua Porsche, il messaggio è chiaro: il rispetto è un valore che si impara, in pista come nella vita. Un percorso che diventerà anche un libro, in uscita a Natale.

A chi in questo momento passa un brutto momento ed è vittima di bullismo direi di non smettere mai di credere nei propri sogni, di continuare a crederci, di mettere l'impegno e ascoltare solo chi ti vuole bene.







