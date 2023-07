SALDI Lotta agli sconti falsi, in Italia via ai saldi estivi con nuove normative I negozianti saranno obbligati ad indicare il prezzo più basso applicato al prodotto nel mese precedente.

La stagione estiva dei saldi comincia con nuove regole a protezione dei consumatori: è lotta agli sconti falsi. L’Italia ha infatti recepito la normativa europea Omnibus che introduce una maggiore trasparenza.

Sul cartellino ora i negozianti saranno obbligati ad indicare, oltre alla percentuale di sconto, anche il prezzo più basso applicato al prodotto nei 30 giorni precedenti e non più solo il prezzo di listino. Un metodo che punta ad eliminare anche la pratica degli sconti perenni.

Per la prima volta l’apertura dei saldi è stata uniformata in tutta Italia mentre la sua durata varierà in ogni regione. Per i commercianti della Rivera romagnola è un’occasione importante per capitalizzare le vendite perse negli ultimi complicati mesi.

Sul fronte sammarinese restano valide le regole degli scorsi anni. Il periodo dei saldi è iniziato il 1 luglio e terminerà il 31 agosto.

Francesca Busignani, vice-presidente dell’Unione Consumatori sammarinesi, torna sull’esigenza di una nuova legge sul consumo, o quanto meno di normative specifiche che proteggano non solo i cittadini ma anche i negozianti più virtuosi.

ASDICO, Associazione Sammarinese Difesa Consumatori, pubblica invece le regole d’oro da seguire: conoscere i prezzi prima dei saldi, verificare su internet, prestare attenzione alla merce datata ma anche a quei capi in saldo con disponibilità di tutte le taglie: potrebbe essere una serie di qualità inferiore, realizzata appositamente per questo periodo.

