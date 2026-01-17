SEGRETERIA ISTRUZIONE E UNIRSM Lotta al bullismo, presentato il volume "Adolescenti tra mondo digitale, scuola e futuro" Indagine sul benessere degli Adolescenti Sammarinesi, in collaborazione con l'Università, in una due giorni voluta dalla Segreteria per l’Istruzione nell'ambito del progetto di sensibilizzazione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Una indagine a tutto campo per esplorare il benessere psicologico e sociale della popolazione studentesca sammarinese. Nell'offrire un quadro teorico sulle trasformazioni dell'adolescenza nell'era digitale, analizza l'impatto dei social media, il fenomeno dell'evitamento scolastico, le preoccupazioni dei giovani legate al futuro, senza tralasciare spunti di riflessione e indicazioni operative per educatori, genitori professionisti dell'area psico-sociale.

"La ricerca svolta nel territorio sammarinese - dice Alberto Righi, dottorando in Didattica e Pedagogia Speciale all'Università di Macerata, coautore del volume insieme ad Alberto Amadori - ha fatto emergere che i ragazzi e le ragazze del nostro territorio sono immersi in tutte quelle che sono le dinamiche globali, quindi sono ben consapevoli di quelle che sono le fatiche che il futuro proietta su quello che è la loro vita e i loro progetti. Emerge però anche un impianto relazionale solido e quindi relazioni significative e positive all'interno dei contesti familiari e all'interno del contesto scolastico. Quindi c'è lavoro per noi, come adulti, nell'affiancarli nel lavoro educativo".

Autore del progetto di ricerca è il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di San Marino - proprio il Direttore Luigi Guerra ha introdotto la presentazione al pubblico, molto partecipata - per indagare il fenomeno, attraverso una raccolta sistematica di dati: "dati oggettivi e concreti - rileva Silvia Stefanelli, ricercatrice in Psicologia Clinica all'Università di San Marino - per cogliere i bisogni reali dei ragazzi e delle ragazze e, sulla base di questo, progettare degli interventi il più efficaci possibili. Quindi l'Università si pone come strumento e come ponte per riuscire a integrare e a conoscere il sistema complesso degli adolescenti, dei preadolescenti ma anche come ponte tra la comunità scientifica e il territorio".

Punto di partenza, in una due giorni che ha visto tanti soggetti in campo per la formazione, anche su impulso del decreto delegato del novembre 2024, che reca le disposizioni per la prevenzione e il contrasto a bullismo e cyberbullismo.

"Rientra all'interno di un investimento di politiche che riteniamo assolutamente molto importanti - osserva il Segretario all'Istruzione, Teodoro Lonfernini -. Investire sui nostri giovani non è soltanto un fattore didattico ma è un fattore educativo e formativo di vita; attraverso questi strumenti, cioè quello che stiamo mettendo in campo per tutte le buone pratiche di attività relative al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sono sicuro che regaleremo un bellissimo atto, ai nostri giovani ma soprattutto al nostro sistema scolastico".

Nel video, le interviste a Alberto Righi, dottorando in Didattica e Pedagogia Speciale all'Università di Macerata; a Silvia Stefanelli, ricercatrice in Psicologia Clinica all'Università di San Marino e a Teodoro Lonfernini, Segretario all'Istruzione, Università e Cultura

