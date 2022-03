Lotta al Covid, il personale Iss dalla Reggenza: "Ci siamo e ci saremo"

Riconoscimento doveroso all'impegno, la dedizione, la fatica e il sacrificio di sanitari e personale non sanitario ISS - oggi ricevuti dai Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini - che in questi due anni si sono prodigati al servizio della comunità sammarinese, prestando cure, assistenza; infondendo speranza e fiducia.

L'emozione del momento che si sostanzia di tutto il vissuto nelle quattro ondate pandemiche: una risposta corale da grandi professionisti all'emergenza, dalla prima linea fino alle più semplici esigenze della popolazione. “Abbiamo dato tanto ma anche ricevuto tanto” - osserva il Dott. Pierluigi Arcangeli, Responsabile Gruppo Covid Territoriale e Tracciamento Iss – il Covid ci ha dato uno stimolo a cambiare, ci ha costretti anche a ragionare sulla nostra professionalità e a riflettere sul concetto di assistenza nel suo senso più etico e profondo”.









Stanchi indubbiamente, ma senza mai sottrarsi. “Difficile prevedere ora con certezza se ci saranno altre ondate, - aggiunge Elisabetta Ercolani, Coordinatrice Covid Team Iss - l'importante è farsi trovare pronti per far sì che l'emergenza diventi ordinarietà”.

“Ora, anche se la pandemia non è ancora debellata – ha ricordato il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta – lasciatemi testimoniare quanto mi senta orgoglioso nel rendere omaggio e ringraziare gli ospiti qui presenti. Mi si permetta di rivolgere anche un doveroso ringraziamento al personale della Segreteria di Stato da me rappresentata, per la costante attività svolta e l’amore dimostrato verso il proprio paese con un lavoro di squadra che ha conseguito risultati tangibili”.



Nelle parole di tutti gli intervenuti il commosso ricordo di chi non c'è più e un segnale di forte vicinanza che la Reggenza non ha mai fatto mancare. Col pensiero rivolto anche alle nuove sfide sanitarie, come l'arrivo dei profughi ucraini.

Nel video le interviste a Pierluigi Arcangeli, Responsabile Gruppo Covid Territoriale e Tracciamento Iss; Elisabetta Ercolani, Coordinatrice Covid Team Iss; Roberto Ciavatta, Segretario di Stato per la Sanità; ed estratti dal discorso dei Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini.