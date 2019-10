Lotta al tumore al seno: al Kursaal, alla presenza della Reggenza, la lectio magistralis del celebre genetista Maurizio Genuardi

Appuntamenti conclusivi, in Repubblica, alla presenza dei Capi di Stato, delle iniziative di sensibilizzazione in occasione di “Ottobrerosa”: il mese dedicato alla lotta al tumore al seno; che costituisce la prima patologia neoplastica, per incidenza, nella donna.

Al Kursaal la lectio magistralis di Maurizio Genuardi: Presidente della Società italiana di Genetica Umana e Professore di Genetica Medica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore; attualmente Direttore dell'Istituto di Genetica medica, e responsabile dell'omonimo reparto presso il Policlinico Gemelli di Roma. “Tumore al seno: dalla terapia alla prevenzione personalizzata”: questo il titolo dell'intervento.

Lo screening e la diagnosi precoce, del resto, rappresentano il miglior modo per garantire un esito favorevole alla cura di questa patologia, che attualmente presenta indici di guarigione vicini al 90%. A partire dalle 20, infine, la “cena in rosa”, aperta alla cittadinanza, nella quale non mancherà un momento musicale dedicato alle donne. I fondi raccolti saranno destinati all'acquisto di un sistema diagnostico.