Lotta al tumore alla prostata: a San Marino 20 nuovi casi all'anno, la chiave è la prevenzione

E' ormai famoso con il nome di “Movember” il mese della prevenzione contro il tumore alla prostata e, in generale, contro le patologie oncologiche maschili. La mossa fondamentale per prendere in tempo la malattia e aumentare le aspettative di vita è sottoporsi a controlli regolari.

L'Associazione oncologica sammarinese insieme alle istituzioni ha organizzato una convegno per sensibilizzare i cittadini. “La prevenzione al maschile tra presente e futuro”, il titolo della serata pubblica con, tra i diversi protagonisti, il segretario alla Sanità, Mariella Mularoni, e i medici del reparto Oncologia dell'Iss. Il tumore alla prostata continua a colpire, tanto in Italia quanto a San Marino: sul Titano si registra una media di circa 20 nuovi casi all'anno. L'Iss raccomanda di sottoporsi a controlli periodici, soprattutto dopo i 50 anni, anticipandoli a 45 se sono presenti casi di familiarità, tramite una visita urologica accompagnata dall'esame ematico del Psa, cioè l'antigene prostatico specifico.

“Come missione – sottolinea la presidente dell'Associazione oncologica sammarinese, Maria Grazia Angeli - abbiamo quella di contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione”. Da qui la vendita di melagrane il cui ricavato andrà alla realizzazione dell'hospice oncologico. Durante l'evento le ultime novità in campo scientifico, con il primario dell'Oncologia, Mario Nicolini, e l'equipe del reparto. Dal segretario alla Sanità Mularoni un plauso alla collaborazione con Aos: “esempio virtuoso – dichiara – di come la sinergia tra istituzioni e associazioni possa favorire una maggiore cultura della prevenzione”. “Ancora una volta – aggiunge il direttore generale Iss, Francesco Bevere – l'associazione supporta concretamente la prevenzione”.