Lotta alla plastica: in arrivo le colonnine d'acqua nelle scuole

Prosegue la battaglia contro la produzione dei rifiuti plastici in Repubblica. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha stanziato 50 mila euro per l'installazione di 20 erogatori destinati alle scuole medie, superiori e università. Ciò darà la possibilità di ridurre il quantitativo di bottiglie di plastica.

L'AASS, scrive nel comunicato stampa, è in prima linea anche su altri fronti nella battaglia contro l'inquinamento. Ad esempio, in tema di mobilità sostenibile, prosegue il progetto E-Way con oltre 20 colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche. Allo stesso tempo continua l'aggiornamento degli impianti di pubblica illuminazione con l'installazione di apparati a basso consumo.