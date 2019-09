Lotta alla sclerodermia: anche San Marino partecipa, domani controlli gratuiti in ospedale

Anche San Marino è in prima linea nella lotta alla sclerodermia, malattia cronica rara di tipo autoimmune. Oggi all'ospedale di Stato è possibile acquistare un ciclamino per aiutare la ricerca sulla patologia e contribuire all'acquisto di una poltrona per il day hospital nell'ambulatorio di reumatologia. Domani, dalle ore 9 alle 12, si potranno fare controlli gratuiti e l'esame della capillaroscopia, sempre all'ospedale. Tutto ciò in vista della "Giornata del ciclamino" di domenica. Per l'occasione, i volontari del Gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia saranno in più di 100 piazze d'Italia per sensibilizzare e sostenere la ricerca.