Lotta alla solitudine: nasce a San Marino il telefono Amico Il servizio parte lunedì. Giovanni Ceccoli della Caritas: "Le persone hanno bisogno di essere ascoltate"

Nella solitudine l'ascolto può rappresentare un'ancora di salvezza. Valeva prima, vale ancor più oggi. In un'epoca in cui il Covid ci nega gli abbracci, la Caritas di San Marino dà vita al telefono amico. Il servizio – anonimo e apartitico - è stato presentato in udienza privata ai Capitani Reggenti. Don Marco, parroco di Borgo, sa bene quanto sia importante, per chi è solo, lo scambio umano. Lo vive quotidianamente. Il telefono amico sarà un conforto per tutti, laicamente. Si parte lunedì. Il servizio, rivolto ai sammarinesi e con la collaborazione di Tim San Marino, sarà attivo anche martedì e giovedì, dalle 9 alle 11 di mattina. Al numero 0549 946262 risponderanno tre volontari con il supporto di uno psicologo che li formerà su comunicazione e ascolto.

Nel servizio le interviste a Giovanni Ceccoli e Don Marco Scandelli



