Lotta alla violenza domestica: nuovo accordo Iss-sindacati per gli assistenti sociali

Lotta alla violenza domestica: nuovo accordo Iss-sindacati per gli assistenti sociali.

Siglato un nuovo accordo tra i tre sindacati e l'Istituto per la Sicurezza Sociale, per la reperibilità di assistenti sociali che dovranno occuparsi delle vittime di maltrattamenti e abusi. Lo si legge in un comunicato della Federazione pubblico impiego della Cdls. Obiettivo dell'intesa è realizzare dei protocolli per aiutare chi subisce violenza domestica. Un serio problema che ha come vittime soprattutto le donne, ma anche bambini e uomini. L'assistente sociale, in questi casi, è il professionista di riferimento per dare supporto, anche con la creazione di un rifugio sicuro. Una figura che si dovrà occupare della presa in carico immediata della persona. Il sindacato ricorda la Convenzione di Istanbul, a cui San Marino si è adeguata. Principi accolti anche dalle recenti modifiche di legge e del codice penale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: