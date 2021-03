Lotta alle molestie e violenze sul lavoro: USL presenta il protocollo di intesa

Unione Sammarinese Lavoratori ha presentato oggi a tutte le parti sociali, datoriali e alle Segreterie di Stato la proposta di protocollo d'intesa contro le molestie e violenze sulle donne e di genere nei posti di lavoro, una delle tante iniziative portate avanti con Unione Consumatori Sammarinesi.

Le discriminazioni sul luogo di lavoro colpiscono in particolare le donne: in Italia 1 su 10 le subisce ma la maggior parte non chiede aiuto e non denuncia; il 33% cambia lavoro, si licenzia o rinuncia alla carriera. Esiste poi un 27 % di donne che non sono consapevoli della gravità dell’episodio subito.

USL non vuole limitarsi a chiedere che altri provvedano, con la bozza di protocollo infatti ha inteso creare un tassello aggiuntivo mettendo in sinergia le iniziative, le leggi e le istituzioni.