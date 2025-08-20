SAN MARINO Lotta alle truffe telefoniche e online: pubblicata la delibera per la realizzazione su RTV di campagne di sensibilizzazione Gli spot verranno inseriti all'interno del palinsesto dell'emittente di stato privilegiando le fasce con maggiore audience, via radio e web.

Sono sempre più frequenti i tentativi di truffa, telefoniche o sul web, che continuano a prendere di mira cittadini e residenti a San Marino. Gli ultimi in ordine di tempo hanno bersagliato Cassa di Risparmio , con proposte di presunte consulenze finanziarie e AASS. Per contrastare il fenomeno, oltre all'attività quotidiana delle forze dell'ordine, il Congresso di Stato ha adottato una delibera per avviare campagne di sensibilizzazione su San Marino RTV.

Verrà realizzata, su proposta dell'emittente di stato, una campagna di comunicazione cross-mediale dedicata ad informare la popolazione sammarinese sui rischi connessi alle truffe telefoniche o online e ai comportamenti corretti da seguire per non subire danni; il tutto diffuso attraverso i canali mediatici di RTV su multipiattaforma: televisione, radio e web.

Gli spot verranno inseriti all'interno del palinsesto dell'emittente di stato privilegiando le fasce con maggiore audience, Tg e approfondimenti politici; nonché la registrazione di spot radio su Radio San Marino e Radio San Marino Classic e naturalmente online sul sito e sulle pagine social di RTV.



