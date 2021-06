Lotta contro la violenza sulle donne: USL ed UCS dalla Reggenza per illustrare una serie di iniziative Le rappresentanti di Unione Consumatori Sammarinesi e Unione Sammarinese dei Lavoratori si sono recate dai Capi di Stato, per presentare la campagna di sensibilizzazione contro le molestie e la violenza sulle donne e di genere

E' il filo rosso il simbolo della campagna di sensibilizzazione di USL ed UCS. Un percorso ricco di eventi dal forte valore pedagogico e simbolico, quello illustrato ai Capitani Reggenti, nell'udienza privata; a partire dall'”Albero Rosso”, che verrà inaugurato nel parco di Montecerreto entro giugno. Inoltre un concorso che si terrà nelle scuole, dove verranno realizzati dei disegni; 9 dei quali saranno premiati e diventeranno 9 murales in tutti i Castelli di San Marino. E poi un'altra iniziativa, portata avanti in questo caso solo da USL: un protocollo contro le violenze e le molestie nei luoghi di lavoro; tolleranza zero, insomma – rimarca Giorgia Giacomini -, verso questi fenomeni.

Scuola e mondo del lavoro – afferma il Segretario Generale USL – sono gli ambienti principali dove si può e si deve intervenire per attuare quel “cambiamento culturale” che deve essere alla base di una società civile. Molto positivo – sottolinea Francesca Busignani - il feedback dei Capi di Stato. “Sono iniziative che volgono a sensibilizzare la cittadinanza”, ricorda la Presidente di UCS che sottolinea l'importanza del “rispetto reciproco anche nella diversità di opinioni”.

Nel servizio le interviste a Giorgia Giacomini (Segretario Generale USL) e Francesca Busignani (Presidente UCS)

