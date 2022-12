SOLIDARIETÀ Lotteria Befana: estrazione l'8 gennaio Primo premio 7.000 euro. In 28 anni, 250.000 euro devoluti in beneficenza

In 28 anni di Lotteria della Befana devoluti ben 250mila euro al mondo delle associazioni di volontariato. Organizzata dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali punta anche in questa edizione, coi suoi 12.000 biglietti in vendita, alla raccolta di una somma importante da destinare in beneficenza. L'estrazione è fissata per il 7 gennaio. Primo premio 7.000 euro.

Nel servizio l'intervista a Filiberto Felici

