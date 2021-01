Lotteria Befana Federazione Sport Speciali: estratti i biglietti vincenti

Al Centro Atlante l'estrazione della tradizionale Lotteria della Befana della Federazione sammarinese sport speciali. Si è svolta in questa occasione non in pubblico, ma presso l'ufficio della direzione del centro commerciale, per evitare assembramenti, e alla presenza di un avvocato. I 31 numeri vincenti sono stati estratti dagli atleti della Federazione. Il primo premio, di 6.000 euro, è abbinato al numero C1612; il secondo – 2.000 euro – al C0320. Terzo premio, un buono carburante da 1.000 euro, abbinato al B1463. Il ricavato dell'iniziativa andrà a finanziare le attività dei ragazzi “speciali”. Un appuntamento, quello della Lotteria della Befana, che si ripete da 26 anni; nel corso dei quali sono stati devoluti in beneficenza più di 200.000 euro.





I numeri estratti