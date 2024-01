10.000 EURO IN PALIO Lotteria della Befana, 29 anni di inclusione. Domenica l'estrazione La lotteria della Federazione Sport Speciali.

29 anni di solidarietà, volontariato ed impegno nel sociale. La lotteria della Befana è diventata in questi anni la lotteria di San Marino. Un'occasione per tentare la fortuna e per sostenere i progetti di inclusione della Federazione Sport Speciali, che in questi anni ha devoluto ben 250mila euro al mondo delle associazioni di volontariato. Organizzata dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali punta anche in questa edizione alla raccolta di una somma importante da destinare in beneficenza. Primo premio 10.000 euro. Anche per questo, spiega una delle volontarie, Nadia Venza, i biglietti sono andati a ruba. Qualche blocchetto è stato tenuto di scorta e verrà venduto nel giorno dell'estrazione: al Centro Atlante, domenica attorno alle 18.

Nel video l'intervista a Nadia Venza, volontaria Federazione Sport Speciali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: